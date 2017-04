VIDÉO - Les meilleurs détournements des affiches des candidats sur le Web

Effectivement très inspirant. Si de nombreux Français découvrent depuis ce lundi matin, et le lancement de la campagne officielle qui s'ouvre à 13 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les affiches des 11 candidats collées en bas de chez eux, beaucoup les connaissaient déjà depuis quelques jours. Car à l'heure de la campagne numérique, tous les partis avaient déjà dévoilé depuis un petit moment photo et slogan sensés porter leur candidat d'ici le 23 avril prochain, et idéalement au-delà.