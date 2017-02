VIDÉO - "Je ne me voilerai pas" : Marine Le Pen annule sa rencontre avec le grand mufti de Beyrouth

"J'ai indiqué hier que je ne me voilerai pas. Ils n'ont pas annulé le rendez-vous. J'ai donc cru qu'ils accepteraient que je ne porte pas le voile. Je ne me voilerai pas. Ils ont cherché à m'imposer cela, à me mettre devant le fait accompli, eh bien on ne met pas devant le fait accompli", a-t-elle ensuite poursuivi face aux journalistes.





Dar al-Fatwa, la plus haute autorité sunnite au Liban présidée par le mufti, a déclaré ce mardi dans un communiqué que "son bureau de presse avait informé la candidate à la présidentielle, par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs, de la nécessité de se couvrir la tête lors de sa rencontre avec son éminence (le mufti) selon le protocole de Dar al-Fatwa".





L'institution sunnite a ajouté que "les responsables de Dar al-Fatwa ont été surpris par son refus de se conformer à cette règle bien connue" et a exprimé ses regrets "pour ce comportement inconvenant pour des réunions pareilles".