Pourquoi Benoît Hamon concentre-t-il ses attaques contre le "parti de l'argent" ?

Mathieu Hanotin est encore plus sévère, évoquant "un rapport incestueux et néfaste à l'argent", et explique : "L'électeur doit avoir des informations avant de voter et s'assurer que, sur des enjeux de santé publique, comme le diesel ou les perturbateurs endocriniens, ce soit l'intérêt général et pas les intérêts particuliers qui soient privilégiés."





Mais la critique de Benoît Hamon ne se limite pas à son ancien collègue du gouvernement. Ainsi François Fillon et Marine Le Pen en prennent-ils aussi pour leur grade. Là encore, c'est l'intégrité des candidats qui est mise en doute, au vu de leur relation avec question de l'influence... mais cette fois, en provenance de l'étranger. L'ancien Premier ministre, parce qu'on lui attribue l'organisation (niée depuis) d'une rencontre entre Vladimir Poutine, le PDG de Total et un milliardaire libanais. "C'est un problème de déontologie majeure, poursuit Mathieu Hanotin. Est-ce que c'est bien le rôle d'un député d'organiser des rencontres comme ça ?"





Quant à la présidente du parti frontiste, c'est aussi au sujet de son indépendance vis-à-vis de la Russie que l'entourage hamoniste se pose des questions. "Le lobbying peut aussi venir de puissances étrangères", développe le directeur de campagne, qui pointe ainsi du doigt le lien entre le discours pro-russe de Marine Le Pen et le fait que le parti ait souscrit à un prêt de neuf millions d'euros de la part d'une agence russe (qui a depuis fait faillite).