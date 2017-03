VIDÉO - Manuel Valls votera Emmanuel Macron... qui le remercie timidement

Interrogé sur ce soutien plutôt gênant pour celui qui souhaite marquer une rupture avec le gouvernemant et les partis traditionnels, Emmanuel Macron a remercié Manuel Valls tout en prenant ses distances. "D'abord je le remercie. Je pense que ça traduit ce que j'avais indiqué il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que les primaires n'étaient pas en situation de regrouper l'ensemble de la gauche, et cela traduit le fait que les sociaux-démocrates et les femmes et les hommes de gauche responsables sont prêts à s'inscrire dans une démarche qui est la mienne", a déclaré dans la foulée le candidat En Marche ! sur Europe 1.





Mais "pour ce qui est de la démarche et de ce que j'entends conduire, je serai le garant du renouvellement des visage, du renouvellement des pratiques", a-t-il précisé.