VIDÉO - Marine Le Pen en cachalot, Macron caméléon, Fillon l'écureuil... le bestiaire politique de Giesbert

Pour le patron du mouvement En Marche !, la comparaison est plus sympathique : "Sur Macron, je me suis trompé. A 39 ans, je pensais qu'il n'irait nulle part. [...] Il lui manquait des cheveux blancs. Mais il se comporte comme quelqu'un qui a de l'expérience, c'est le bouquet final ! Et il arrive à réunir des gens de droite, des juppéistes. Et il y a la grosse prise qui arrive, avec Jean-Yves Le Drian. C'est vraiment le jeune homme politique expérimenté."