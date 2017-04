VIDÉO - Marine Le Pen estime que "la France n'est pas responsable du Vel d'Hiv"

Entre les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13.000 femmes et enfants juifs avaient été arrêtés et parqués pour la plupart dans le Vélodrome d'hiver avant d'être déportés vers les camps nazis. Une rafle organisée sur ordre du gouvernement de Vichy, en accord avec les forces d'occupation allemande.





En juillet 1995, le président Jacques Chirac avait reconnu la responsabilité de la France dans cette rafle. "La France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable", avait-il alors déclaré. En juillet 2012, François Hollande avait félicité Jacques Chirac pour sa "lucidité" et son "courage", avant de qualifier la rafle du Vel d'Hiv d'un "crime commis en France par la France".