VIDÉO - Meeting de Fillon : "Le Petit journal" publie des images de l'agression de son équipe, les journalistes portent plainte

Hugo Clément, qui suit la campagne du candidat, a été plusieurs fois confrontés à des faits de ce type, souvent sous l'œil des caméras. En novembre 2016, il se prenait des coups de drapeau lors d'un meeting du candidat.





Des journalistes du "Petit journal" de Canal+ et de l'émission "Quotidien" de TMC ont porté plainte contre un responsable du service d'ordre et un "militant" après des violences en marge du meeting de François Fillon dimanche à Paris, ont appris mardi nos confrères de l'AFP, de source policière. "On a appelé la police et on a déposé plainte pour les menaces, les violences et les dégâts matériels", a précisé Louis Morin, l'un de journalistes, "Il est habituel que les journalistes se fassent huer ou insulter pendant les meetings de François Fillon. Mais à ce point là, ça n'était jamais arrivé".