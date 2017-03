VIDÉO - Meeting de Hamon : la minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme

"Nous sommes le 19 mars, une de ses dates noires qui ont endeuillé la République, commence le candidat. Je ne peux pas m’adresser à vous sans évoquer, avec la même tristesse et la même révolte qu’alors, les noms de Myriam Monsonégo, 8 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, son frère Aryeh, 6 ans, et leur père Jonathan, et les militaires Imad Ibn Ziaten, Abel Chennouf et Mohamed Legouad, lâchement assassinés"





Mais Benoît Hamon ne s'est pas arrêté à l'hommage aux victimes de Mohamed Merah, en évoquant les massacres terroristes perpétrés depuis la tuerie de Charlie Hebdo : "Je vais vous demander dans quelques secondes de vous lever et de respecter une minute de silence en leur mémoire, mais aussi, puisque nous sommes à Paris, en mémoire des victimes de Charlie Hebdo, de l'Hyper Cacher, des victimes de Nice comme de Saint-Etienne du Rouvray. en mémoire de la jeunesse fauchée au Bataclan et sur les terrasses alentours, et de toutes les victimes du terrorisme, tuées parce que journalistes, parce que caricaturistes, parce que juives, parce que policières, militaires, prêtres, parce que libres." S'en sont suivies plusieurs dizaines de secondes où l'arène, bouillante juste avant, s'est montrée grave, figée dans le silence.