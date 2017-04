VIDÉO - Mélenchon en hologramme, Fillon et Hamon sur Snapchat, Le Pen en réalité augmentée... une campagne plus "geek" que jamais

A maints égards, la campagne électorale a été polluée par les affaires, creusant s'il le fallait un peu plus le fossé entre les Français et les politiques. Néanmoins, outre cette litanie de mises en cause qui se sont invitées ces dernières semaines, les candidats à la présidentielle ont rivalisé d'imagination pour faire entendre leurs voix et élargir leurs socles électoraux.





Si, comme à l'accoutumée, ils se sont pliés au traditionnel tour de France, aux meetings dans des salles surchauffées et aux prises de parole devant les médias, les prétendants à l'Élysée ont également su utiliser à bon escient les nouveaux outils de communication qui ont vu le jour depuis l'élection de 2012. On retrouve, par exemple, les multi-meetings par hologramme de Jean-Luc Mélenchon, l'utilisation massive des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et une application de réalité augmentée donnant vie aux affiches de Marine Le Pen. Tour d'horizon des innovations technologiques de ce cru 2017.