VIDÉO - "Demandez-le aux vaches !" : interrogé sur Hamon, Mélenchon s'emporte contre une journaliste

Le député européen tourne les talons, puis il revient, encore plus agacé : "Ecoutez, je voudrais que ce soit clair... Je ne m'exprimerai pas... Non, vous ne clarifiez rien ! Ça ne m'intéresse pas ! Voilà..." Puis, plus doucement : "C'est l'agriculture qui m'intéresse..." Avant de poursuivre son chemin dans la ferme.





Habitué des coups de sang contre les journalistes, Jean-Luc Mélenchon était d'autant plus tendu que le sujet est encore brûlant. Après une rencontre secrète avec Benoît Hamon vendredi, le candidat a acté, dans un communiqué publié dimanche, l'impossibilité de parvenir à s'entendre avec son concurrent, invoquant des désaccords sur l'Europe. Et rendant donc, de fait, encore plus compliquée la qualification de l'un ou de l'autre pour le deuxième tour de l'élection présidentielle.