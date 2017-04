VIDEO - "Fichez-nous la paix avec la religion !" lance Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen

Après la morale en politique et les travailleurs détachés, c'est la question de la religion qui donné lieu à un vif échange entre les candidats, mardi 4 avril 2017, lors du deuxième débat de la présidentielle. Marine Le Pen a remis sur la table un thème cher au Front national : celui des crèches de Noël dans les mairies. "Je veux aussi protéger la culture et l’identité des Français," affirmait ainsi la candidate. "Et l’inscription dans la Constitution de cette phrase permettra de mettre des crèches dans les municipalités. La protection de ce patrimoine est essentiel, et les Français l’attendent parce qu’ils se sentent bousculés dans leur mode de vie, dans les mœurs".