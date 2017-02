VIDÉO - "Mots bleus qu'on dit avec les yeux", "monde de oui-oui"... Fillon retrouve l'inspiration

"Gauche branchée", "du marketing et des paillettes." Autant de formules utilisées par François Fillon, en meeting à Compiègne ce mercredi, pour décrire le leader d'En Marche ! et candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Selon le champion de la droite et du centre, l'ex-ministre de l'Economie incarne "la gauche des bonnes intentions, des mots doux qui cajolent, des mots bleus qu'on dit avec les yeux".





Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas été oubliés. Evoquant "les sornettes crypto-marxistes" rabâchées par l'extrême gauche, il a ensuite comparé les "rêveries" du candidat socialiste au "monde de oui-oui."