VIDÉO - Nicolas Dupont-Aignan : "Tout le monde sait que c'est fini pour Fillon"

"Je serai le recours, vous verrez. Il me reste 78 jours pour convaincre les Français. Je vais battre Emmanuel Macron." Remonté à bloc par l'affaire Fillon, Nicolas Dupont-Aignan a déjà échaffaudé son scénario pour la présidentielle, et désigné son adversaire, convaincu que son heure est enfin arrivée.





S'il évite de rentrer dans le fond des affaires qui risquent de faire chuter François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan en est convaincu : "Le passé est mort". Place aux candidats représentant une alternative au "système", Benoît Hamon à gauche, Marine Le Pen à l'extrême droite et bien sûr Nicolas Dupont-Aignan. Ce dernier dénonce l'hypocrisie de ceux qui, à droite, affirment encore soutenir le candidat de la droite. Et à la question de savoir si François Fillon se remettra de ses tourments, la réponse est dévinitive... et négative :