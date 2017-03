VIDÉO - Nolan Lapie : le jeune Breton qui avait giflé Manuel Valls annonce sa candidature à la présidentielle

Son visage ne vous dit peut-être pas grand chose. Son geste, en revanche, n’est pas passé inaperçu. Le 17 janvier dernier, Nolan Lapie, 18 ans, donnait une gifle à Manuel Valls alors qu’il sortait de la mairie de Lamballe (Côtes-d’Armor). Deux jours plus tard, il était condamné à trois mois de prison avec sursis et 105 heures de travail général pour "violences volontaires sans incapacité de travail avec préméditation." Alors que son appel devrait être jugé dans les prochains mois, le jeune homme, proche des mouvements identitaires, refait parler de lui en annonçant… sa candidature à l’élection présidentielle.





"Je suis exaspéré par ce qui se passe en France", commence Nolan Lapie, face caméra, devant un fond bleu, le ton monocorde mais sûr de lui. "Breton, fier de mes racines (…) je ne supporte plus la violence envers certaines communautés ethniques et religieuses", poursuit-t-il. "Plusieurs hommes et politiques et de médias poussent nos concitoyens à se faire la guerre. Il est temps d’agir pour rétablir une paix à laquelle tout le monde aspire, excepté certaines élites qui ont intérêt à fomenter la guerre."