VIDÉO - Besancenot suggère à Mélenchon de venir en hologramme à un débat avec Poutou et Arthaud

Olivier Besancenot n'a pas follement apprécié l'annulation du débat de France 2, le 20 avril. La performance de son candidat Philippe Poutou a de quoi donner des regrets à l'ancien porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste, également double candidat à la présidentielle (2002 et 2007), tant ce dernier restera comme un des éléments les plus remarqués du débat du 4 avril, sur BFM et CNews.





Mais le "show Poutou" n'aura pas de deuxième volet, à onze candidats en tout cas, et Olivier Besancenot le regrette. "Je suis déçu, pas content, limite en colère, a-t-il confié à LCI. Je trouve que c'est lamentable et que c'est une belle dérobade d'un certain nombre de grands candidats, parmi lesquels Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon." Le candidat d'En Marche ! et de la France insoumise ont en effet été à l'initiative de la grogne des candidats contre la date du 20 avril, déclenchant une cascade de démotivation et, finalement, l'annulation du débat, annoncée le 5 avril.