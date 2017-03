VIDÉO - Pendant le rassemblement de Fillon au Trocadéro, la place de la République a résonné au son des casseroles

Très tôt, des banderoles "Stop à la corruption" et "L'impunité, ça suffit" ont été déployées sur la statue au centre de la place. "Nous voulons des élus propres", a expliqué Christian, 71 ans, venu avec un balai et une pancarte. Il veut croire que cette fois "les citoyens ont fait passer le message". Et comme tous les dimanches depuis la mi-février, le vacarme synchronisé des ustensiles de cuisine a ponctué les interventions des orateurs, parmi lesquelles plusieurs personnalités publiques.





Ce rassemblement, se voulant apolitique donc non récupérable par les partis, a aussi été rythmé par des ovations pour les juges et la presse, et des huées à l'encontre de François Fillon et Marine Le Pen. Ces dernières semaines, les deux prétendants à l'Elysée pour les Républicains et le Front national ont répliqué aux enquêtes qui les visent par de sévères charges.