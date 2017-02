VIDÉO - Penelope Fillon, Brigitte Macron, Louis Aliot... Qui sont les époux et épouses des candidats à la présidentielle ?

Saïda Jawad et Jean-Luc Mélenchon se rencontrent en juin 2015 autour d'un film sur l'illettrisme et l'analphabétisme : elle a 41 ans, lui 64 ans. Actrice, auteure de théâtre, et productrice, elle est engagée auprès du Secours Populaire depuis plusieurs années. Entre 2003 et 2014, elle a partagé la vie de Gérard Jugnot.