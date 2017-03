VIDÉO - Philippe Poutou dénonce "l'escroquerie" des anti-système et vise Marine Le Pen

François Fillon, l'élu depuis 32 ans qui se décrit en "balafré" refusant de s'effacer devant le "tribunal médiatique", Emmanuel Macron, ancien banquier et haut fonctionnaire qui se voit en héraut de l'anti-système... qu'en pense Philippe Poutou ? "Il y a un côté escroquerie. On voit des gens complètement intégrés dans le système, qui vivent du système, très bien même, qui sont protégés par le système et qui le critiquent."





"Quand on voit [Marine] Le Pen dire qu'elle ne répondra pas à une convocation de police..." fustige-t-il, rappelant que la candidate frontiste avait fait valoir son immunité parlementaire pour ne pas répondre aux questions des enquêteurs au sujet des emplois présumés fictifs du Front national au Parlement européen. "Nous, on ne peut pas faire ça, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de dire à la police : 'Ben nous, on vient pas.' Il y a une position de démagogie, pour récupérer le mécontentement des gens."