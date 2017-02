VIDÉO - Plutôt que Le Pen, Mélenchon a surtout ciblé Macron, qui "a pourri la vie de milliers de gens"

La dernière saillie fut la plus longue : "J’ai entendu une autre de ses trouvailles. Je l’ai trouvé extraordinaire dans ses obsessions, cet homme. Il dit : ‘Il faut lire !’ Et donc : ‘Il faut ouvrir les bibliothèques le samedi et le dimanche.’ Le samedi ? Mais c’est déjà le cas (rires). Donc c’est juste pour aller faire bosser les gens le dimanche ! Parce que, dans les bibliothèques, il y a des bibliothécaires. Et sans eux, il n’y a pas de bibliothèques ! Il n’y avait pas pensé ! Quand ça les prend, ça ne les lâche pas ! Celui-là, il a pourri la vie de milliers de gens, avec sa participation à la loi El Khomri, avec tout ce qu’il a pu inventer sur l’uberisation, eh ben maintenant il ajoute une catégorie qui, j’en suis sûr, va militer avec nous : les bibliothécaires." De son côté, Emmanuel Macron n’avait pas évoqué une seule fois Jean-Luc Mélenchon dans son discours de samedi.