VIDÉO - "Ce sont des cons", Louis Aliot répond à ceux qui disent que Marine Le Pen est bien la fille de son père

En retour, Marine Le Pen, qui s'était déjà expliquée la veille par un communiqué, initiative rare, s'est dite lundi "indignée par "cette opération d'instrumentalisation politique". La présidente du Front national s'est estimée du côté" des gaullistes historiques" : "J’ai exprimé la position du Général de Gaulle, et d’ailleurs celle de François Mitterrand, et celle tous les présidents qui se sont succédés jusqu’à Jacques Chirac et qui considèrent que la France était à Londres et qu’en aucun cas, la France était représentée par le régime collaborationniste de Vichy".





Avec cette déclaration, Marine Le Pen a appliqué à la mémoire du Vel d'Hiv le 97e de ses 144 "engagements présidentiels": "le refus des repentances d'État qui divisent".