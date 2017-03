VIDÉO - Les pompiers en colère adressent "32 propositions concrètes" aux candidats à la présidentielle

Contre la baisse des effectifs, la précarisation et pour une meilleure reconnaissance. Ce mardi, quelques centaines de pompiers ont défilé dans les rues de Paris. "Le ras-le-bol est général. On nous demande de faire de plus en plus de missions, avec de moins en moins de moyens". Et face à un risque accru d’attentats, les sapeurs-pompiers présentaient, fin février dernier, "32 propositions d'actions concrètes" à l'intention des candidats à l'élection présidentielle "pour garantir la protection de tous les Français". "La sécurité nationale est l'un des enjeux majeurs auxquels notre nouveau(elle) président(e) devra faire face", indique la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) dans son communiqué.