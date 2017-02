Pour Emmanuel Macron, un repas sans vin est "un repas un peu triste"

Lors d’un entretien avec Terre de Vin et Sud Ouest, Emmanuel Macron a confié sa passion pour le vin. Plus sensible au charme du rouge qu’à la fraîcheur d’un rosé, il affirme aussi apprécier la saveur de certains blancs. "Mais si vous me demandiez de choisir à terme, ce serait plutôt le rouge", confie le candidat à l'élection présidentielle.





Si les vins de Bordeaux ont visiblement sa préférence, il dit savourer "de plus en plus les vins (rouges, ndlr) du Sud-Est" comme les Bandol ou les vins corses "qui se sont beaucoup améliorés". Il ne boude pas non plus son plaisir pour des vins blancs de Bourgogne.





Car comme de nombreux Français, Emmanuel Macron aime accompagner ses repas de vin. "Au moins un (verre, ndlr) le midi et un le soir. Je reste dans cette philosophe que c’est un antioxydant", plaide l’ancien ministre de l'Economie, pour qui le vin "c'est l'âme française". D'ailleurs, un repas sans vin est "un repas un peu triste", explique-t-il.