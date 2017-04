VIDÉO - Pour l’acteur Franck de Lapersonne, "Mélenchon est un visionnaire, mais Le Pen a des solutions"

"Comme beaucoup de Français, j’ai été patient. Monsieur Hollande nous a expliqué que son ennemi, c’était la finance… On a vu le résultat ! Alors quand tout à coup Monsieur Macron est arrivé sur le marché, ce très joli produit du système financier, je me suis dit trop c’est trop." Avec un tel discours, on l'aurait bien vu rejoindre un certain candidat "insoumis". Mais c’est bel et bien Marine Le Pen qui a ses faveurs. "Comme beaucoup de gens autour de moi, je pense que Mélenchon a le bon discours, la bonne analyse. Je pense que c’est un visionnaire. Mais il est temps d’apporter des réponses dans le présent. Et Marine a des solutions immédiates à beaucoup de problèmes des Français."





C’est par l’intermédiaire du vice-président du Front National Florian Philippot, qu’il a croisé dans un café du VIIe arrondissement, près de chez lui, que le comédien va rencontrer la candidate, début janvier. Tout de suite, c’est le coup de foudre. "On a passé deux heures formidables à parler de tous les sujets. On a abordé notamment les problèmes des artistes qui la préoccupent et elle m’a demandé de réfléchir à des solutions pour y répondre", raconte Franck de Lapersonne, qu’on a pu depuis apercevoir derrière la candidate lors de plusieurs interventions télé, dont le Grand Débat sur TF1. Quand il ne tournait pas une vidéo un brin surréaliste sur la chaîne Youtube de son fidèle lieutenant…