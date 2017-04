VIDÉO - Pour son meeting de Pâques, Marine Le Pen invoque son arrière-grand-mère copte d’Egypte

On la savait Bretonne. Elle a aussi des origines plus lointaines. Marine Le Pen vient d'évoquer "son arrière-grand-mère Pauline, copte née en Egypte, où elle a vécu pendant presque toute sa vie et où elle donna naissance à sa grand-mère", ce samedi 15 avril 2017 au début de son meeting de campagne à Perpignan.





La candidate du Front national à l'élection présidentielle a dit avoir "une pensée" pour son ancêtre après avoir évoqué "le lourd tribut payé par les coptes d'Egypte dans la lutte effroyable qui nous oppose aux djihadistes". Dimanche 9 avril, deux attaques perpétrées dans des églises égyptiennes ont coûté la vie à 45 personnes.