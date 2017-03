VIDÉO - Pourquoi Cédric Villani soutient Emmanuel Macron, même s'il n'est "pas super bon" en maths

On le reconnaît à ses manières de dandy, son look baroque et sa capacité fulgurante à vulgariser les théories les plus complexes. Mais, surtout, c’est pour la qualité de ses travaux que Cédric Villani, mathématicien émérite et lauréat de la médaille Fields (l'équivalent du prix Nobel), est considéré aujourd’hui comme "l’un des 100 plus grands cerveaux du monde".





Un emploi du temps que l'on imagine chargé. Ce qui ne l'empêche pas d’avoir, comme tout citoyen, une opinion politique. Et pour le directeur de l’Institut Henri-Poincaré de l’Université Pierre et Marie Curie, Emmanuel Macron est le candidat qu’il faut à la France. Invité sur le plateau de LCI mercredi 22 mars, le spécialiste de l’analyse détaille les raisons pour lesquelles il a fait le choix de soutenir l’ancien ministre dans sa course à l’Elysée.