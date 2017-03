VIDÉO - Poutou, Lassalle et Cheminade ont leurs 500 parrainages : voici les 11 candidats à la présidentielle

Entré en campagne en 2013, l’ancien Premier ministre a déjoué tous les pronostics de la primaire de la droite et du centre en l’emportant très largement devant ses deux principaux concurrents, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Partisan d'une ligne très libérale, il est en difficulté depuis les révélations sur les emplois présumés fictifs de sa femme et sur les costumes offerts par son ami Robert Bourgi.