VIDÉO - Richard Ferrand va occuper le poste pour REM : président de groupe à l'Assemblée, c'est quoi ?

Officiellement, on les appelle "présidents de groupe". Mais les médias parlent également de "chefs de file parlementaire". Un poste qui sera occupé par Richard Ferrand pour REM, et probablement par Marielle de Sarnez et Jean-Luc Mélenchon avec leurs groupes parlementaires respectifs. Qu'il s'agisse de La République En Marche, le MoDem ou la France Insoumise, le rôle de "président de groupe" est le même pour tous. Quelle est leur importance au coeur de l'Assemblée nationale ? Quels sont leurs pouvoirs ? LCI fait le point.





Les groupes parlementaires ont été reconnus à la Chambre basse du Parlement français en 1910, ils sont aujourd'hui constitués au minimum de 15 députés (ce qui explique que le FN n'en aura pas). À leur tête, un président chargé de tenir ses troupes. Pour résumer, il doit empêcher les voix dissonantes de s'exprimer publiquement en dehors des réunions du groupe hebdomadaires et tenir hors de portée les frondeurs pour garder une cohésion.