VIDÉO - Président des Internets #4 : Hamon, la résurrection ?

Depuis plusieurs semaines, Benoît Hamon traversait la campagne présidentielle comme un fantôme. Éclipsé par la cacophonie judiciaire de l'affaire Fillon, effacé par les sorties médiatiques d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen... Le vainqueur de la primaire de la gauche était inaudible et ne parvenait pas à imposer ses thèmes de campagne : revenu universel, transition écologique, lutte contre les perturbateurs endocriniens...





Curieusement, ce sont les principaux détracteurs du candidat PS qui l'ont remis en selle : les "réformateurs", c'est-à-dire l'aile droite du PS, hésitent de moins en moins entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron... et se prononcent pour le candidat d’En Marche !, à l'instar de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, et Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale. Les mises en garde de la part des membres du gouvernement (Stéphane Le Foll, Bernard Cazeneuve) se sont également multipliées depuis lundi.