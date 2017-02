VIDÉO - Présidentielle 2017 : 10 candidats atypiques, du "Christ cosmique" à "Super châtaigne" en passant par Hugues Aufray

Il se décrit comme le "seul président sans peur et sans reproche" et qualifie son programme du "plus révolutionnaire que la France ait jamais connu". A 81 ans, ce militaire à la retraite de 81 ans promet notamment la "fin des attentats sur notre territoire" grâce au retrait des forces françaises en Syrie et de "réexpédier les jihadistes en Syrie ."