VIDÉO - Présidentielle 2017 : vote blanc, vote nul, abstention... quelles différences ?

C'est un fait, renforcé par les plus récents sondages. En France, le chiffre grandissant de l'abstention et la perpétuelle évolution du vote blanc ou nul peuvent être interprétés comme un désintérêt total d'une partie de la population pour l'acte démocratique. Néanmoins, le vote blanc, le vote nul et l'abstention ne sont pas perçus et reconnus de la même manière dans les urnes. Explications.