VIDÉO - De l'annonce des résultats aux discours de Macron et Le Pen, le film de la soirée du premier tour

À 20 heures, le couperet tombe. Les deux qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle sont Emmanuel Macron (23,75%) et Marine Le Pen (21,53%). Dans les QG des vainqueurs, la joie est la plus totale.





Quelques minutes après l’annonce, Benoît Hamon (6,35%) prend la parole. Victime d’une très lourde défaite, il se dit responsable de cette défaite. Pas rancunier, il souhaite que la défaite du FN soit la plus lourde possible et appelle donc à voter pour le candidat En Marche ! au second tour.