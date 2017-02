VIDÉO - Présidentielle 2017 : comment vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales ?

Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales ? Pour pouvoir voter à la présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 puis aux législatives des 11 et 18 juin, la démarche est indispensable mais elle n'est plus possible depuis le 31 décembre 2016. La plupart du temps, les Français - mal inscrits - le découvrent le jour même lorsqu'ils se présentent dans leur bureau de vote.





Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut donc vérifier que vous êtes inscrit sur les listes électorales de votre commune. Tous les renseignements nécessaires à la vérification sont répertoriés sur le site service-public.fr. Après avoir indiqué le nom ou le code postale de votre ville, deux cas de figure vous sont alors proposés. Soit le passage en mairie, soit par internet.