VIDÉO - Macron présente sa "méthode de la vraie alternance" (et allume ses concurrents)

Régulièrement visé pour l'éclectisme - certains diraient les alliances contre-nature - de l'attelage d'En Marche!, Emmanuel Macron a répliqué en présentant "la méthode de la vraie alternance" - petite pique à l'habituelle alternance dont se revendiquent les partis qui se succèdent au pouvoir. "Notre objectif est de tourner la page des cinq dernières années, et plus largement des 20 dernières années, avec les pratiques politiques qui les ont accompagnées", a-t-il commencé.





Dénonçant le "tic tac de la droite et de la gauche", "les ministres choisis en fonction de leur supposé poids politique et sans autre légitimité que le fait d'être des appartachiks", la classe politique "encore trop composée d'hommes de plus de 50 ans", Emmanuel Macron fait feu de tout bois. L'ancien ministre de l'Economie, qui compte autour de lui nombre de ministres ou anciens ministres (Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Dominique Perben, etc.), entend ainsi composer un gouvernement avec des "personnes de la société civile" et "pour moitié de femmes" (ce qu'avaient aussi fait Nicolas Sarkozy et François Hollande au début de leur mandat).