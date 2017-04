VIDÉO - Entre coupes de champagne et queue leu-leu, comment Le Pen et Macron ont fêté leurs résultats

À l’annonce de ces résultats, les deux candidats exultent, entourés de leurs soutiens. Dans son fief, à Hénin-Beaumont dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen fait une entrée triomphale, acclamée de toutes parts. Entourée de ses proches soutiens, à l'image de sa soeur Marie-Caroline et de sa mère Pierrette Lallanne, la candidate frontiste savoure ce moment historique. Après quelques selfies, la présidente du Front National monte sur scène pour prononcer un discours de quelques minutes. Elle salue, le sourire aux lèvres, "l’alternance, la vraie". Malgré la déception des militants d’être arrivés en seconde position, ceux-ci n’hésitent pas à enflammer le dance floor sur des hits des années 70 et 80. Queue leu-leu et Marseillaises a capella rythmeront cette nuit de festivités.