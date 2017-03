VIDÉO : Fillon annonce sa future mise en examen mais maintient sa candidature

"Depuis l'origine, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres", a déploré le candidat des Républicains, qui considère que "l’Etat de droit a été systématiquement violé" dans cette affaire.





"Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits, ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie, et elle seule, nous donne, pour choisir notre avenir collectif", a poursuit l'ancien Premier ministre.





"La France est plus grande que nous. Elle est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d'une large part de la presse. Elle est plus grande que les emballements de l'opinion elle-même. Et c'est parce que je suis totalement décidé à servir cette France là que je m'opposerai, de toutes mes forces, à ce que le hasard ou le calcul décident de son sort et de l'avenir des Français au moment d'une consultation décisive", a conclu François Fillon