VIDÉO - Fillon ne nous demande pas de l'aimer. Élire un président, un choix de raison... ou de cœur ?

LE CŒUR A SES RAISONS - Lors de son meeting à Paris, dimanche 9 avril, François Fillon a demandé à ses électeurs de le "soutenir", et non de l'aimer. Autrement dit, d'élire l'homme qui porte le projet qui se rapproche le plus de leurs convictions, celui qui peut mener les "réformes nécessaires", conduire la France sur la bonne voie. Et de ne pas se focaliser sur l'homme ? S'adresser à la raison plutôt qu'au cœur ? Ce n'est généralement pas comme ça que les candidats procèdent sous la Ve République.