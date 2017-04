VIDÉO - Découvrez "Fiscal Kombat", le jeu vidéo où Mélenchon "secoue" Sarkozy, Cahuzac et Fillon

Outre ces premières "nemesis", le joueur croisera Nicolas Sarkozy, François Fillon, Christine Lagarde et Emmanuel Macron : "On les capture, on les secoue et ça fait tomber des euros qu'on peut mettre au pot commun", explique Jean-Luc Mélenchon. Pas de Marine Le Pen au programme, par contre. Pourquoi ? C'est Europe 1 qui nous l'explique : le graphiste du jeu ne voulait tout simplement pas représenter la candidate frontiste dans un jeu vidéo.





Pour gagner, il faut réunir 279 milliards d'euros, le budget chiffré par le candidat pour mettre son programme en application. Le rapatriement des sommes prélevées par les fraudeurs auprès du fisc est d'ailleurs présenté dans le programme mélenchoniste comme une source essentielle de son financement. En 2012, le manque à gagner pour l'Etat français lié à la fraude fiscale avait été situé dans une fourchette de 30 à 60 milliards d'euros par une Commission d'enquête du Sénat.