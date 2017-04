VIDÉO - Pour tenir le rythme, Jean Lassalle carbure au "steak-frites-banane"... et les autres, comment font-ils ?

Pour le candidat de l'UPR, le début de campagne officielle a changé la donne dans le temps de parole, avec le passage à l'égalité et non plus l'équité, qui se basait peu ou prou sur les intentions de vote. N'espérez pas connaître les secrets qui se cachent derrière ce changement de rythme. A LCI, l'entourage du candidat assure que François Asselineau "se drogue à la volonté", "ne fume pas" et "mange très sainement". On n'en saura pas davantage.