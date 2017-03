VIDÉO - Jean-Yves Le Drian va prendre en marche le train d'Emmanuel Macron

C'est la fin d'un non-suspense. Murmuré dans les couloirs de la campagne présidentielle, le soutien du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron sera officialisé par l'intéressé ce jeudi après-midi devant les vice-présidents de la région Bretagne (qu'il préside), a annoncé le journal Ouest France, jeudi 23 mai.





Un ralliement qu'on voyait venir de loin, tant le plus populaire des membres du gouvernement n'a guère caché le manque d'entrain qu'il avait à rallier Benoît Hamon. Soutien de Manuel Valls pendant la campagne de la primaire de la Belle alliance populaire, il n'a jamais assisté à la moindre réunion publique ou au plus petit meeting de Benoît Hamon. A peine aura-t-il observé une période d'attente plus longue que certains membres de la majorité pour rallier celui qui est perçu entre tous comme le dernier porteur du quinquennat de François Hollande.