VIDÉO - Julien Dray : Mélenchon, "ce n'est pas le Bolchevik qui revient avec le couteau entre les dents"

Interrogé sur la possible arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et sur la peur que pourrait inspirer cette perspective, le conseiller régional d'Ile-de-France a aussitôt calmé le jeu, s'éloignant du même coup des attaques prononcées par Emmanuel Macron et François Fillon contre le programme "communiste" de Jean-Luc Mélenchon : "Non, ça ne me fait pas peur, c'est une réalité qui existe, dans les sondages en tout cas. Après, il n'y a pas d'image d'Epinal à brandir, en pensant que c'est le Bolchevik qui revient avec le couteau entre les dents, le communisme qui revient... "





Un sens de la mesure qui n'empêche pas Julien Dray d'avoir le sens de la critique : "C'est une gauche radicale. Et la gauche radicale, elle a eu des moments où elle a été très forte, où elle a été plébiscitée. La dernière fois, c'était en Grèce avec Alexis Tsipras, et on a vu ce que ça a donné." Une référence à l'arrivée de Syriza. Emmené au pouvoir pour lutter contre la cure d'austérité imposée à la Grèce par la Commission européenne, le FMI et la BCE, le Parti de gauche radicale a tenté de renégocier les termes du remboursement de sa dette auprès de ces trois instances, mais n'a pas pu inverser la politique de rigueur budgétaire imposée à son pays.