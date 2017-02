VIDÉO - Présidentielle 2017 : on a comparé, le clip de Marine Le Pen ressemble étrangement à celui de son père en 2007

Pourtant, à y regarder de plus près et après avoir un peu fouillé dans les archives, le spot de campagne de la présidente du Front national ressemble à s'y méprendre à celui d'un autre candidat : le patriarche de la famille Le Pen, Jean-Marie. Tant sur la forme que sur le fond. Datée de 2007, la vidéo annonçait le début de campagne du co-fondateur du parti d'extrême-droite.





Et bien que les deux clips aient été réalisés à dix ans d'intervalle, la ressemblance entre les thèmes abordés est frappante, celle des images mises en scène est saisissante. On peut ainsi voir, tour à tour, le père et la fille prendre la pose sur le littoral et taper du pied, évoquer leurs souvenirs passés au travers de photos ou encore rappeler leur "fierté" et "bonheur" d'être Français. Un mimétisme qui peut prêter à sourire tant on sait la relation tumultueuse qu'entretiennent Jean-Marie et Marine Le Pen.