VIDÉO - Lassalle, Fillon, Dupont-Aignan... ils se disent "anti-système", et pourtant, ils cumulent les mandats

C'est devenu une sorte de passage obligé de tous les politiques. En cette année électorale, tous les candidats à la présidentielle se sont efforcé de convaincre les Français qu'ils étaient "anti-système". Une posture qui peut étonner quand on regarde de plus près les fonctions exercées par la plupart d'entre eux. L'AFP a d'ailleurs publié une infographie qui présente le nombre d'années de mandats que cumule chacun des onze prétendants à l'Élysée.





Une fois n'est pas coutume, le candidat du mouvement Résistons! Jean Lassalle fait la course en tête. Avec 106,8 ans de mandats cumulés en politique et 40 ans de carrière, - il est maire de Lourdios-Ichère depuis plus de 40 ans, a été conseiller général des Pyrénées-Atlantiques pendant plus de 33 ans et vice-président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pendant 10 ans - le Béarnais devance un autre "dinosaure" de la politique, François Fillon.