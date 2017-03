VIDÉO - "Les Français ne veulent pas revoir Macron ou Fillon" : Dupont-Aignan, le "dégagiste" de droite

Et la cible du souverainiste est bien claire. Elle s'appelle Emmanuel Macron, à qui il reproche d'être l'héritier de François Hollande et de rallier à son panache des routiers de la politique. Et le récent soutien de Manuel Valls ne va rien arranger : "Il rassemble tous ceux qui ont été désavoués par les Français, donc bon courage et bonne chance. C'est une bulle qui grossit, grossit... et qui finira par exploser quand on s'apercevra que c'est la réincarnation de François Hollande. Si les Français ont envie de continuer avec ce quinquennat désastreux et ne se souviennent pas que monsieur Macron, c'est 600.000 chômeurs de plus..."





Le même jugement péremptoire accompagne François Fillon, accusé de "prendre en otage l'électorat de droite" avec ses déboires judiciaires, et renvoyé à ses anciennes fonctions de Premier ministre. "Je suis convaincu que les Français ne veulent pas revoir monsieur Macron ou Fillon, parce qu'ils ont gouverné." Et le député de l'Essonne, qui envisage tout de même d'employer des gens de droite et de gauche - comme un certain Emmanuel Macron - dans son gouvernement, de tacler les recettes économiques appliquées par la droite et la gauche depuis 20 ans : "Augmenter les impôts pour réduire les défcicits : enfin, on va comprendre que les pays qui ont réussi ont bassé massivement les impôts pour relancer l'économie."