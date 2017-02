VIDÉO - Présidentielle 2017 : les grandes dates de l'élection

À moins de trois mois du premier tour de la présidentielle, le paysage politique se dessine. Toutes les grandes formations politiques ont désormais un champion derrière qui se rallier : François Fillon pour Les Républicains (malgré, pour l'instant, l'affaire Penelope), Benoît Hamon pour le PS, Jean-Luc Mélenchon pour "La France insoumise", Emmanuel Macron pour "En Marche" ou encore Marine Le Pen pour le FN.





Dans les semaines à venir, et jusqu'au 14 mai au plus tard, les rendez-vous politiques vont dominer l'actualité. Meetings, réunions, course aux parrainages... les candidats vont mettre les bouchées double. Et il serait assez facile pour les électeurs, qui devront les départager les 23 avril et 7 mai prochains, de se perdre dans le calendrier surchargé de cette période.





Pour vous aider, LCI vous compile les dates clés pour ne rien manquer de cette grande messe électorale.