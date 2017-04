VIDÉO - Après Lyon, Macron et Le Pen s'affrontent à Paris : retour sur les passes d'armes entre les deux candidats

A quelques heures d'intervalle, les deux favoris des sondages vont donc pouvoir se répondre. Et continuer à s'affronter comme ils le font depuis plusieurs semaines maintenant. Mondialisme ou nationalisme, héritages respectifs, passé de banquier ou antécédents familiaux compliqués... ils s'écharpent sur de nombreux thèmes et sujets. Florilèges de leurs passes d'armes les plus intenses.