VIDÉO - Nicolas Dupont-Aignan compare la France à une "femme violentée" par l'Europe

Nicolas Dupont-Aignan a de nouveau usé d'une métaphore sur le thème de la violence conjugale, ce mardi sur France Inter, où il remplaçait Marine Le Pen au pied levé. Interrogé sur le sujet par Patrick Cohen, le souverainiste a utilisé une "triste image" pour évoquer la situation de la France en Europe : "Une femme violentée dans sa maison, c'est le cas de la France depuis des années par Bruxelles."





Partant de ce point de départ, il continue : "Il y a deux solutions : soit elle s'en va, elle laisse le mari violent dans la maison et il garde la maison, ce qui est un scandale absolu ; soit elle éjecte le mari et elle reste dans la maison. Il faut que la France qui est européenne éjecte cette mauvaise Europe, éjecte Bruxelles qui a tué l'Europe dans le cœur des gens. On n'a pas à partir, on est européen."