VIDÉO - Penelope Fillon, Brigitte Macron, Louis Aliot... Qui sont les épouses et époux des candidats à la présidentielle ?

Qu'ils entretiennent la discrétion ou soient déjà (plus ou moins) connus du grand public, les conjointes et conjoints des prétendants à l'Elysée avancent à leurs côtés. Avocat, enseignant, acteur, historien… parmi eux, se trouve sans doute la prochaine Première dame, ou le potentiel Premier homme de France. Voici les circonstances de leur rencontre avec les candidats à la présidentielle et ce que l’on sait d’eux.