VIDÉO - Présidentielle 2017 : procuration, 1e et 2e tour, passation de pouvoirs... le calendrier de l'élection

Trois étapes importantes sont passées : le dépôt des parrainages et des déclarations de patrimoine des candidats (vendredi 17 mars), le passage à l'égalité du temps de parole (dimanche 19 mars), et le début de la campagne officielle, avec l'arrivée des affiches officielles dans les rues et la diffusion des spots de campagne à la télévision (lundi 10 avril 2017).