VIDÉO - Quand Hamon résume sa rivalité avec Valls à "une petite histoire avec le pays catalan"

Moins de deux jours après l'annonce de Manuel Valls qui continue encore de faire trembler le PS et faire couler de l'encre, Benoît Hamon est reparti en campagne. Il était ce jeudi dans l'Hérault, où il notamment été en visite à Béziers, ancienne terre socialiste gagnée par l'extrême droite en 2014, et qui cumule depuis, avec son maire Robert Ménard, soutenu par le Front national, les polémiques, et où le candidat socialiste s'est inquiété d'une "banalisation de la parole raciste et discriminatoire".





La journée se concluait en meeting à Montpellier, devant 3500 personnes, selon les organisateurs. L'occasion pour le champion du PS, de faire un clin d'oeil à son ancien rival de la primaire organisée par le PS, dans son introduction. En saluant "tous les drapeaux de l'Occitanie", le député des Yvelines ne peut s'empêcher de voir s'agiter quelques drapeaux catalans : "Je peux pas les rater, ils sont partout."