VIDÉO - "Question off" : les filles de Nicolas Dupont-Aignan lui demandent-elles d'arrêter sa carrière politique ?

Quel regard portent les filles de Nicolas Dupont-Aignan sur la carrière politique de leur père ? Invité politique de LCI Matin, ce lundi, le candidat à l'élection présidentielle ne tarit pas d'éloges sur Victoire et Sixtine, même si tout n'a pas été rose à la maison. "La dernière fois qu'elles vous ont dit : 'Non, papa, il faut que tu arrêtes la politique, c'est trop abîmant ?", demande le présentateur François-Xavier Ménage dans le cadre de la "Question off".